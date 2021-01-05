River x Palmeiras, Tottenham pela Copa da Liga e mais... veja onde assistir aos jogos da terça-feira

A primeira terça-feira do ano será movimentada pelo futebol nos quatro cantos. Na Argentina, o River Plate recebe o Palmeiras para a primeira partida da fase semifinal da Libertadores, no estádio Avellaneda, às 21h30.
Em território brasileiro, o dérbi Guarani x Ponte Preta é um dos destaques da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Juventude também se enfrentam pela segunda divisão da competição nacional, nesse dia 5.
Na Inglaterra, o Tottenham enfrenta o Brentford pela semifinal Copa da Liga Inglesa. Já na Espanha, a bola rola para a segunda rodada da Copa do Rei.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
13h - Ibiza x Celta de Vigo Copa do ReiOnde assistir: ESPN
16h45 - Tottenham x Brentford Copa da Liga Inglesa Onde assistir: ESPN Brasil
21h30 - River Plate x Palmeiras Libertadores Onde assistir: SBT e Conmebol TV
19h15 - Guarani x Ponte Preta
Série B
Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Cuiabá x JuventudeSérie BOnde assistir: SporTV e Premiere