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River-PI x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pela Copa SP de Futebol Júnior

Em São José dos Campos, Timão faz a sua segunda partida pela competição de base nesta sexta-feira (7)...
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Publicado em 

06 jan 2022 às 18:43

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:43

Após estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória nos minutos finais contra o Resende, na última terça-feira (4), o Corinthians volta a campo pela competição de base nesta sexta-feira (7), dessa vez contra o River, do Piauí, novamente no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV, que, em HD, está no canal 539 nas operadoras Claro/NET e Vivo Cabo, 439 na operadora Sky e 819 na Vivo Satélite.
Maior campeão da Copinha, o Timão busca o seu 11º título da competição. A equipe do Parque São Jorge está no grupo 15, sediado em São José dos Campos, ao lado do São José, Resende-RJ e River-PI.
Crédito: Timãoestreouem2022naCopinhavencendooResendepor2a1(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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