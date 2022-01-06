River-PI x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pela Copa SP de Futebol Júnior

Após estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória nos minutos finais contra o Resende, na última terça-feira (4), o Corinthians volta a campo pela competição de base nesta sexta-feira (7), dessa vez contra o River, do Piauí, novamente no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A partida terá transmissão exclusiva do SporTV, que, em HD, está no canal 539 nas operadoras Claro/NET e Vivo Cabo, 439 na operadora Sky e 819 na Vivo Satélite.