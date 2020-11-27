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Rivaldo fala sobre Maradona: 'Foi referência e inspiração para mim'

Ex-jogador brasileiro lamentou morte do maior ídolo argentino, contou sobre conversas antigas que teve com ele e falou de admiração que tinha de 'Dios': 'Admirava muito'...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 15:27
Crédito: Reprodução / Instagram Maradona
Grande nome do futebol brasileiro e amigo de Maradona, o ex-jogador Rivaldo lamentou a morte do argentino, vítima de uma parada cardiorrespiratória na última quarta-feira, aos 60 anos. Em entrevista à "Betfair.net", o melhor do mundo em 1999 disse que Diego era "referência e inspiração".- Foi uma grande perda para todos nós. Tenho ótimas lembranças dele, e era um grande fã do seu futebol e de seu estilo. Quando eu era menor admirava muito a maneira dele jogar, pois tinha uma grande habilidade e também jogava com o pé esquerdo, como eu, então ele foi uma grande referência e inspiração em minha carreira - disse Rivaldo, que completou:
- É claro que fiquei muito triste com esta notícia, pois além do que foi como jogador, também pude conhecê-lo pessoalmente, e sem dúvida ter essa oportunidade foi uma das melhores coisas que me aconteceram desportivamente. Ele sempre foi muito carinhoso e afetuoso comigo, e sempre dizia coisas boas de mim para outras pessoas. Foi um privilégio vê-lo jogar e mais tarde conhecê-lo e até desenvolver uma boa amizade com ele. Por isso, foi um dia muito triste para mim e para todo o mundo do futebol.
Rivaldo contou que após saber a notícia da morte de Maradona foi ouvir alguns áudios em conversas antigas que tinha o ídolo argentino e lembrou de sua amizade com jogadores brasileiros.
- Fui conferir alguns áudios que tinha trocado com ele em outras conversas, e sempre choca saber que essa pessoa não está mais entre nós. Ele tinha um coração enorme e adorava estar com os grandes jogadores mundiais. Lembro dele ser muito carinhoso com Pelé, Edmundo e outros, independentemente das rivalidades entre Brasil e Argentina. Sua ausência vai ser muito sentida.

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