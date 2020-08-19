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futebol

Rithely consegue a rescisão de contrato com o Sport

Após acionar o clube e cobrar uma dívida de R$ 20 milhões, o volante conseguiu a sua liberação através da justiça...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:24
Crédito: Divulgação
Chegou ao fim a passagem de Rithely no Sport. Após acionar o Leão na justiça cobrando uma dívida de R$ 20 milhões, o atleta conseguiu a rescisão de contrato e está livre para encontrar um novo time.No processo, o Sport confessou a dívida com o jogador e isso facilitou a decisão do juiz, que alegou ‘prejuízos irreparáveis’ ao atleta e acelerou a sua liberação.
Relembre o caso
Rithely voltou ao Sport no começo deste ano e logo de cara entrou em acordo com a diretoria, que lhe devia salários e direitos de imagens acumulados ao longo da sua passagem na Ilha do Retiro.
O clube havia se comprometido a parcelar e quitar os débitos, mas devido a dificuldade financeira que o Leão atravessa, não foi possível quitar o combinado e o atleta preferiu buscar seus direitos.

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