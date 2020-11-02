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futebol

Ricardo Graça lamenta 'infelicidade' do Vasco no empate com o Goiás

Placar de 1 a 1, originado por falha de Andrey, faz com que Gigante da Colina precise secar o RB Bragantino para se manter fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 23:04

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 23:04
Crédito: Ricardo Graça pede atenção ao time no duelo com o Caracas na Venezuela na quarta-feira (Reprodução / VascoTV
O Vasco empatou em 1 a 1 com o Goiás neste domingo na Serrinha, em confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Ricardo Graça comentou sobre a atuação da equipe, que abriu o placar com gol do lateral-direito estreante Léo Matos, mas que foi vazado após falha defensiva do volante Andrey.
O placar tirou o Vasco momentaneamente da zona de degola, mas o time pode voltar a ela caso o RB Bragantino ao menos empate com o Grêmio nesta segunda-feira, às 20h, em Porto Alegre.
Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
— Como o Goiás estava perdendo, veio para cima. Nós jogávamos com mais inteligência, mas tivemos uma infelicidade. A bola bateu em nós e sobrou para eles empatarem o jogo. Fico feliz com o desempenho do pessoal que entrou, como eu e Léo Matos. Ele conseguiu fazer o gol, estreou bem. Nós estamos nos adaptando ao que o Mister pede. Nosso primeiro tempo foi bom, mas baixamos um pouco. Tenho a certeza que ele vai pontuar isso para nós. Nossa posição não é legal, mas vamos trabalhar duro para sairmos dessa — disse Ricardo ao canal "Premiere".
O zagueiro também comentou sobre a próxima partida do Vasco, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Caracas, na Venezuela, em jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco venceu a ida por 1 a 0. Para avançar à terceira fase, o Gigante da Colina precisa empatar ou vencer por placar de 2 a 1 em diante. Se perder por 1 a 0, disputará a vaga nos pênaltis.
— É um jogo de Copa. Vencemos em casa, mas não podemos baixar. Temos que ficar ligados o tempo todo, pois a má sorte e uma infelicidade podem mudar o jogo — alertou.

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