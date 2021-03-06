Rhuan e Lecaros encabeçam 'lista de dispensa' do Botafogo; veja nomes

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo contrata, mas também busca negociar jogadores do atual elenco. O clube de General Severiano possui uma "lista de negociáveis", composta por atletas que não estão nos planos do treinador Marcelo Chamusca para a próxima temporada, e busca novos clubes para estes jogadores.

O Alvinegro não conta com os atacantes Rhuan, Alexander Lecaros e Davi Araújo, além dos laterais-direitos Gustavo Cascardo e Federico Barraneguy. O próximo passo é encontrar clubes interessados e negociar acordos para as saídas.

A preferência do Botafogo é negociar em definitivo todos esses jogadores. Um empréstimo para outra equipe é encarado como um Plano B da diretoria, que quer diminuir a folha salarial para a segunda divisão do Campeonato Brasileirão.