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futebol

Rhuan e Lecaros encabeçam 'lista de dispensa' do Botafogo; veja nomes

Clube de General Severiano encara cinco jogadores como negociáveis, incluindo a dupla de atacantes, e busca negociações para aliviar folha salarial...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 17:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo contrata, mas também busca negociar jogadores do atual elenco. O clube de General Severiano possui uma "lista de negociáveis", composta por atletas que não estão nos planos do treinador Marcelo Chamusca para a próxima temporada, e busca novos clubes para estes jogadores.
O Alvinegro não conta com os atacantes Rhuan, Alexander Lecaros e Davi Araújo, além dos laterais-direitos Gustavo Cascardo e Federico Barraneguy. O próximo passo é encontrar clubes interessados e negociar acordos para as saídas.
A preferência do Botafogo é negociar em definitivo todos esses jogadores. Um empréstimo para outra equipe é encarado como um Plano B da diretoria, que quer diminuir a folha salarial para a segunda divisão do Campeonato Brasileirão.
Com exceção de Rhuan, criado nas categorias de base do Alvinegro, os atletas da lista foram contratados pelo antigo Comitê Executivo de Futebol, que comandou o Botafogo durante boa parte da última temporada.

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