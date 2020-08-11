Revista pôster do Palmeiras campeão paulista-2020 nas bancas. Não perca!

Crédito: Já nas bancas, a revista pôster do Palmeiras, celebrando a conquista do Campeonato Paulista de 2020 (reprodução

A conquista do Campeonato Paulista de 2020 pelo Palmeiras, após decisão por pênaltis contra o maior rival Corinthians, acabou com o incômodo jejum de 12 anos sem título estadual. Para celebrar, o LANCE! entra na festa e dá ao torcedor do Verdão a oportunidade de ter um documento deste momento histórico: a revista pôster PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA-2020, já nas bancas da capital paulista e do interior do estado.

O leitor terá em mãos o pôster gigante do time que foi a campo no jogo do título, recordará como foi a campanha do elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo, que, com este caneco, tornou-se o treinador com o maior número de títulos pelo Verdão e ostenta uma marca incrível: todos os cinco Estaduais que o Palmeiras ganhou a partir de 1976 tiveram Luxa dando instruções do banco. Na revista pôster PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA-2020 você encontrará a lista de todos os anos em que o Verdão levou o Estadual.