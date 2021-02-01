Revista pôster do Palmeiras campeão da Libertadores-2020 já nas bancas!

Após 21 anos de espera, o Palmeiras novamente pintou o continente de verde! O Verdão derrotou o Santos na final no Maracanã e conquistou a Copa Libertadores de 2020. Para comemorar o bicampeonato, o LANCE! oferece ao palmeirense a oportunidade de ter um documento deste momento histórico: a revista pôster PALMEIRAS BICAMPEÃO DA LIBERTADORES-1999/2020, já nas bancas da capital paulista e do interior do estado.Por R$ 8,90, o leitor terá em mãos o pôster gigante do time que conquistou o segundo título da Libertadores pelo Palmeiras, além de recordar jogo a jogo como foi a campanha do Verdão, que começou o torneio com Vanderlei Luxemburgo no comando, mas terminou com o técnico português Abel Ferreira na direção da equipe campeã da América.