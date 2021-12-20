Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Vasco

Com o fim da temporada, o LANCE! publicará nesta semana uma retrospectiva de cada time, analisando os jogadores através dos setores do campo. Na abertura desta série de reportagens, o desempenho dos goleiros do Vasco será analisado. Vanderlei foi contratado para ser o titular, porém demonstrou insegurança e perdeu espaço para o jovem Lucão. Além deles, Halls entrou em apenas um jogo, mas segue sendo uma alternativa no elenco para 2022.Com a saída de Fernando Miguel, a meta vascaína necessitava de experiência, e o então diretor executivo Alexandre Pássaro decidiu apostar em Vanderlei. O goleiro teve muito destaque no Santos, porém perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampaoli. Desde então, não teve mais um boa temporada e tentava recuperar a boa forma no Cruz-Maltino. Algo que não aconteceu nos 35 jogos em que defendeu o gol da equipe de São Januário.

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O ápice do goleiro na temporada aconteceu justamente no Campeonato Carioca. Após não conseguir a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, o time disputou a Taça Rio e Vanderlei se destacou na decisão contra o Botafogo. Em uma prévia da Série B, os rivais decidiram o título nos pênaltis e três cobranças alvinegras pararam nas mãos do arqueiro vascaíno.

Depois do início irregular na Série B, o Vasco patinou durante toda competição e não conseguiu alcançar o acesso. O experiente arqueiro, de 37 anos, não conseguiu demonstrar segurança para a torcida e recebeu críticas pelo seu desempenho. A fraca campanha resvalava no camisa 28, que esteve longe de agradar e falhou, sobretudo ao tentar sair jogando com os pés.

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A competição caminhava para o fim do primeiro turno e um lance foi decisivo para o futuro de Vanderlei à frente da meta cruz-maltina. No duelo com o Remo, no Baenão, ele perdeu o tempo da bola e para não ser encoberto teve que usar as mãos fora da área. A falha grave resultou em uma expulsão que marcou sua temporada. Ainda está indefinido seu futuro no Vasco, mas a tendência é que não permaneça, já que o clube contratou Thiago Rodrigues.

Nesta partida, Lucão ainda estava com a seleção brasileira na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, outro jovem disputou sua única partida no ano e fez sua estreia no gol vascaíno: Halls. O arqueiro renovou o seu contrato até o fim da próxima temporada e será opção no elenco.

Com isso, Lucão foi mais utilizado e conquistou a vaga debaixo das traves. Medalhista olímpico em Tóquio, o jovem, de 20 anos, falhou justamente na rodada seguinte. Em São Januário, ele não conseguiu encaixar uma finalização e soltou a bola na cabeça de Marcelinho, do Londrina, que só teve o trabalho de estufar a rede.

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Apesar da falha, o jovem teve sequência, sobretudo com a chegada de Diniz. O goleiro não comprometeu no bom início do comandante, porém não conseguiu evitar e participou da melancólica reta final de Série B - em que a equipe terminou com oito jogos sem vencer. Na última rodada, mais duas falhas contra o mesmo Londrina, que deixaram a impressão de que os goleiros do Vasco passaram insegurança e uma péssima imagem em 2021.