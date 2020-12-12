Retorno de Lucca marca a atividade deste sábado do Fluminense

Crédito: Lucca não joga o clássico devido ao longo período inativo (Lucas Merçon/FFC

O técnico Marcão contou com um alento na atividade da manhã deste sábado, no CT Carlos Castilho. Último dos atletas infectados pela segunda onda de Covid-19 que assolou o Fluminense, o atacante Lucca se reapresentou para a rotina de treinos. Mesmo já recuperado, ele não atuará no clássico diante do Vasco, uma vez que não tem condições físicas para retomar sua rotina.

O jogador de 30 anos deve voltar a campo na partida contra o Atlético-GO. eLE O o meio-campista Martinelli tendem a ser as baixas do Tricolor das Laranjeiras para o confronto com o Vasco, neste domingo, às 20h30, em São Januário. O jovem sofreu uma lesão na atividade de quinta-feira.

CONFIRA A TABELA E FAÇA A SIMULAÇÃO DOS JOGOS DO BRASILEIRO

A Covid-19 tirou de campo do Fluminense neste mês o mês também Muriel, Danilo Barcelos, Yuri e Digão (que se transferiu para o futebol tailandês). Ao todo, o clube das Laranjeiras teve 22 infectados.