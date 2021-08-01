Reserva de Haaland no Dortmund avisa: 'Quero jogar mais minutos'

Crédito: Moukoko espera ganhar mais chances no Dortmund (ANNEGRET HILSE / POOL / AFP

Youssoufa Moukoko é uma das maiores promessas do Borussia Dortmund para o futuro. No entanto, o centroavante enfrenta a injusta concorrência com Erling Haaland na equipe alemã. Apesar do difícil espaço no time titular, o jovem centroavane, em entrevista ao "WAZ", afirmou que quer ter mais chances.- Quero jogar mais minutos do que na minha primeira temporada, marcar mais gols, dar mais assistências. Sempre quero estar lá quando a equipe precisar. Claro que será difícil, mas tenho que confiar nas minhas habilidades. Necessito tempo de jogo.

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Apesra dos 16 anos de idade, Moukoko já tirou o peso da estreia na Bundesliga e já fez vítimas ao longo do Campeonato Alemão. Na última temporada, o centroavante participou de 15 partidas e anotou três tentos contra Union Berlin, Freiburg e Hertha Berlin.