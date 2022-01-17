Rescisões aparecem no BID, e Piris da Motta e Maurício Souza não têm mais vínculo com o Flamengo

É oficial: o volante Piris da Motta e o auxiliar técnico Maurício Souza não tem mais vínculo com o Flamengo. A rescisão de ambos foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quarta-feira. > Vale a pena, Flamengo? O que está por trás da proposta por MichaelPiris da Motta foi vendido ao Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 milhão de dólares (pouco mais de R$ 5,5 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do volante.

- Quando eu voltei, pedi uma reunião com o Bruno Spindel perguntando como ficaria a minha situação. Ele me pediu para aguardar e, em seguida, me chamou para a sala. Spindel me contou que teve algumas conversas com Paulo Sousa e que ele (o treinador) estava irredutível quanto a comissão dele. Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão, essas foram as palavras do Spindel. Eu aceitei numa boa. Me levantei e fui embora. Como falei, é um ciclo que se encerra, que me pegou de surpresa, não esperava isso - contou.