Rescisão de Luiz Adriano com o Palmeiras é publicada no BID; atacante fechará com clube turco

O que já estava confirmado pelas partes, agora foi oficializados pelos órgãos competentes. Isso porque a rescisão de Luiz Adriano com o Palmeiras foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Sendo assim, o jogador fica definitivamente livre para assinar com um novo clube, que será o Antalyaspor, da Turquia, para onde ele já viajou ao lado de seu empresário.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Até aqui, o Verdão não revelou detalhes da negociação. O LANCE! apurou que o clube aceitou pagar uma parte do valor que o jogador tinha direito em caso de rescisão contratual. Mas o montante é mantido em sigilo por ambos lados.

Há cerca de duas semanas, o atacante de 34 anos divulgou um comunicado em suas redes sociais apontando que está cumprindo o determinado pelo Palmeiras e que não pediu para sair. Ele reforçou que pessoas estavam falando em seu nome sem autorização.O Botafogo demonstrou interesse no jogador e o Verdão chegou a aceitar o empréstimo por uma temporada pagando 70% dos salários, mas Luiz Adriano recusou por não ter interesse em atuar pelos cariocas. O seu estafe sempre ressaltou que a prioridade dele era atuar no exterior.

Como a rescisão ocorreu antes do fechamento da janela de transferências na Turquia, Luiz pode assinar contrato com o Antalyaspor e jogar ainda nesta temporada. Ele já viajou para o país europeu ao lado de seu empresário para fechar o negócio, realizar exames médicos e, em seguida, ser apresentado.

Desde 2019 no Alviverde, Luiz Adriano fez 106 jogos nesse período e marcou 32 gols. Com o clube, conquistou um Campeonato Paulista (2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Copa do Brasil (2020). Depois de um ótima temporada em 2020, teve uma queda de desempenho em 2021 e acabou entrando em atrito com a torcida, o que acelerou o processo de saída.