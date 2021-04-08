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futebol

Rescisão aparece no BID, e Kalou não é mais jogador do Botafogo

Pelo Alvinegro, foram 21 partidas disputadas e apenas um gol marcado, terminando a temporada como reserva...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 15:36
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
É oficial: Salomon Kalou não é mais jogador do Botafogo. A rescisão do atacante saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, no começo da tarde desta quinta-feira. Com um dos contratos mais altos do elenco e um baixo rendimento dentro de campo, o marfinense não estava nos planos da diretoria, que iniciou a negociação para rescindir o contrato ainda em fevereiro. > Rhuan e mais cinco: Botafogo dá férias a jogadores que estão fora dos planosNo dia 11 de março, a reportagem do LANCE! revelou que, inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa. No entanto, após essa estagnada, a negociação andou e teve um desfecho oficial nesta sexta-feira.
O marfinense tinha contrato até dezembro deste ano com o Botafogo. Kalou, que conquistou a Liga dos Campeões Chelsea-ING em 2012, soma passagens por outros clubes europeus, como o Feyenoord-HOL, Lillie-FRA e o Herta Berlim-ALE.

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