Rescisão aparece no BID, e Kalou não é mais jogador do Botafogo

É oficial: Salomon Kalou não é mais jogador do Botafogo. A rescisão do atacante saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, no começo da tarde desta quinta-feira. Com um dos contratos mais altos do elenco e um baixo rendimento dentro de campo, o marfinense não estava nos planos da diretoria, que iniciou a negociação para rescindir o contrato ainda em fevereiro. > Rhuan e mais cinco: Botafogo dá férias a jogadores que estão fora dos planosNo dia 11 de março, a reportagem do LANCE! revelou que, inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa. No entanto, após essa estagnada, a negociação andou e teve um desfecho oficial nesta sexta-feira.