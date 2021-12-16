Renovado com o Santos, João Paulo foi o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão 2021

Dizem que um grande time começa sempre por um grande goleiro. Talvez por isso uma das primeiras ações do Santos para 2022 tenha sido renovar o contrato de João Paulo. O arqueiro santista foi um dos principais jogadores do clube na temporada, apesar da campanha irregular do time.

Titular durante quase toda a temporada, o camisa 34 entrou em campo 54 vezes, sua maior marca na carreira. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 33 jogos e 38 gols sofridos. E mesmo não tendo atuado em todas as 38 rodadas, João terminou a competição como o goleiro que mais realizou defesas difíceis. Segundo dados do Footstats, foram 37 intervenções com um alto grau de dificuldade, mesma marca obtida por Matheus Cavichioli, do América Mineiro, que disputou 35 partidas.

Cria da base santista, João Paulo estreou como profissional apenas em 2017, disputando somente um jogo. A titularidade e a sequência de atuações, no entanto, vieram apenas no ano passado, quando entrou em campo 33 vezes. Consolidado na posição, o atleta teve seu vínculo estendido até o fim de 2026.

JOÃO PAULO NO BRASILEIRÃO 2021​- Dados do Footstats

33 jogos38 gols sofridos37 defesas difíceis (1º do campeonato)83 defesas (8º do campeonato)14 jogos sem sofrer gols (4º do campeonato)