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Renato Gaúcho brinca com Michael sobre 'banho': 'Faz para ganhar meu DVD, mas ainda não está pronto'

Atacante marcou dois dos três gols do Flamengo na vitória sobre o Fortaleza, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 22:17

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 22:17

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Para encerrar um movimentada entrevista coletiva, onde se mostrou irritado com jornalistas, Renato Gaúcho respondeu sobre a relação sadia com Michael, autor de dois gols na vitória do Flamengo diante do Fortaleza, por 3 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizado no Castelão.- A relação com o Michael, é ótima, assim como é com o grupo todo. Com educação, carinho, escuto todo mundo. Sempre com respeito. Minha felicidade é ver o Michael fazendo os gols, da mesma forma que recuperamos outros jogadores. Ninguém desaprende a jogar, pode passar por uma má fase - falou Renato, emendando a respeito do "banho" dado por Michael na comemoração, com um copo d'água despejado em seu cabelo:
- Ele faz essas coisas para ganhar meu DVD, mas ele ainda não está pronto para isso - disse, em tom de brincadeira, antes de se despedir da sala de imprensa.
> Veja a tabela do Brasileirão
Agora, o Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude, às 19h desta quarta, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Portaluppi soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

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