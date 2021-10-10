Renato Gaúcho brinca com Michael sobre 'banho': 'Faz para ganhar meu DVD, mas ainda não está pronto'

Para encerrar um movimentada entrevista coletiva, onde se mostrou irritado com jornalistas, Renato Gaúcho respondeu sobre a relação sadia com Michael, autor de dois gols na vitória do Flamengo diante do Fortaleza, por 3 a 0, neste sábado, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizado no Castelão.- A relação com o Michael, é ótima, assim como é com o grupo todo. Com educação, carinho, escuto todo mundo. Sempre com respeito. Minha felicidade é ver o Michael fazendo os gols, da mesma forma que recuperamos outros jogadores. Ninguém desaprende a jogar, pode passar por uma má fase - falou Renato, emendando a respeito do "banho" dado por Michael na comemoração, com um copo d'água despejado em seu cabelo: