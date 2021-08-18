Renan Guedes agradece Dado Cavalcanti por oportunidades no Bahia e mira reação

Crédito: Jogador é formado na base do Santos (Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia se prepara para enfrentar o Grêmio no próximo sábado (21) tendo o técnico do Time de Transição, o português Bruno Lopes, como comandante interino após a saída de Dado Cavalcanti.

Um dos jogadores do elenco lançados por Dado foi o lateral-direito Renan Guedes, nome que chegou no início do ano ao clube para o Time de Transição. Como se destacou nas partidas do estadual, foi incorporado ao elenco profissional. Desde sua integração ao elenco principal, Renan fez 20 jogos entre Copa do Nordeste (atuando nas duas finais que deram o título ao Bahia), Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e no Brasileirão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- O professor Dado foi muito importante para a minha evolução como jogador. Primeiro me deu a oportunidade em jogos do time principal e, depois, quando fui integrado ao time principal, me deu muita confiança. Tive uma boa sequência com a responsabilidade de substituir um cara como o Nino, que tem uma grande história no clube e tem muita qualidade. Sou muito grato. Infelizmente, os últimos resultados não foram os que queríamos, todos temos ciência disso e vamos trabalhar ainda mais para melhorar essa situação - afirmou.

Depois de lesões e uma suspensão de quatro jogos, o veterano Nino Paraíba voltou ao time titular e completou 13 jogos seguidos. Mas isso não deixa Renan Guedes descontente. Por outro lado, o motiva.

- Fico feliz pelo Nino, é um cara batalhador, que viveu essas lesões, um momento difícil, agora retornou e tá dando o melhor dele para a equipe. O mais importante é o clube, não quem está jogando. O Nino me ajuda muito com a sua experiência, dá dicas, a gente não tem uma competição. Eu sigo trabalhando forte para quando aparecer a necessidade ou a oportunidade eu esteja bem preparado novamente - destacou.

Sobre o momento do Bahia, o lateral reafirmou a confiança no grupo e a convicção na retomada dos bons resultados.