'Rei do acesso', Genilson celebra vaga do São Bernardo FC na elite do Paulistão

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

O São Bernardo FC conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista de 2022. O time do ABC bateu o Oeste nos pênaltis após empate por 2 a 2 no placar agregado da semifinal. Genilson, por sua vez, conquista o seu terceiro acesso na carreira. Antes, subiu com o Juventude em duas edições de Campeonato Brasileiro, em 2019 e 2020.

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O atleta ressaltou a importância do feito e destacou a gestão do clube ao longo da Série A2 da competição estadual paulista.

- O acesso para o São Bernardo foi bastante importante porque é um clube com uma gestão muito séria e correta, vai crescer mais ainda, também está se estruturando cada vez mais e tem uma torcida apaixonada. Então nada melhor do que voltar à elite do futebol paulista - disse Genilson.

VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃO 2021Na campanha do São Bernardo FC, Genilson realizou nove partidas na competição, sendo cinco como titular, com 515 minutos totais e apenas seis gols sofridos neste período. Ele comentou sobre a fama de conquistar acessos pelos clubes que passa.

- Estão falando aí que aonde eu chego, o time sobe (risos). Tomara que continue assim. Mas ainda não me considero o 'Rei do acesso' (risos) e sim muito abençoado. Mas se vier mais uns dois acessos seguidos já posso me considerar. Este acesso foi uma grande conquista para nós e para o clube, mas agora temos que coroar com o título - projetou.