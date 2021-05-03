futebol

Reforço ofensivo: Gabriel Novaes é anunciado no Bragantino

Atacante esteve atuando pelo Bahia na última temporada, mas tinha direitos ligados ao clube que o revelou, o São Paulo...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:16
Crédito: Centroavante foi adquirido em acordo válido até 2026 (Divulgação/Red Bull Bragantino
Setor do campo que o elenco do Bragantino contava com pelo menos três homens da função (Alerrandro, Jan Hurtado e Ytalo), Mauricio Barbieri ganhou oficialmente uma nova opção de centroavante nessa segunda-feira (3) com a chegada de Gabriel Novaes.>Trajetória do Braga na primeira fase da Copa Sul-AmericanaJogador de 22 anos de idade que defendeu por empréstimo o Bahia como sua última equipe, Gabriel tinha seus direitos ligados ao clube que o revelou, o São Paulo, onde teve maior destaque na campanha que culminou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019.
Depois disso, o atleta rodou por Barcelona, Córdoba e Juventude antes de chegar ao clube baiano. Agora, foi contratado com acordo válido até 2026 em transação onde o São Paulo recebeu o equivalente a R$ 6 milhões para ceder 70% dos direitos econômicos do atleta.
Como o nome de Gabriel Novaes já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, resta saber se houve tempo hábil para a inscrição na fase de grupos da Copa Sul-Americana que se encerrava justamente nessa segunda.Já para o Paulistão, sua inclusão deve ser feita pensando já nas quartas de final.

