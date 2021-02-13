Reforço do Flamengo, Bruno Viana vinha tendo bons números no Português

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Quais as principais características de bom zagueiro? Velocidade? Força física? impulsão? Posicionamento? Tudo isso, claro, faz parte da formação de um grande defensor. No entanto, tem sido cada vez mais comum a cobrança para que jogadores de defesa aprimorem suas virtudes com a bola nos pés. Principalmente em equipes que gostam de ter a posse de bola e jogar no campo adversário, como é o caso do Flamengo. E essa é exatamente uma das características de Bruno Viana, primeiro reforço do time para 2021.

Revelado pelo Cruzeiro, onde se profissionalizou em 2016, Bruno chega à Gávea após três temporadas e meia no Braga, de Portugal - passou antes também pelo Olympiacos, da Grécia. Nesse período, disputou 156 partidas e marcou 8 gols vestindo a camisa da equipe portuguesa.

Por conta de uma briga com o técnico Carlos Carvalhal, o atleta passou seus últimos dias em Portugal no time B do Braga. No entanto, antes do problema com o treinador, Viana foi titular em 13 das 15 rodadas do Campeonato Português, sendo inclusive o zagueiro de melhor aproveitamento nas bolas longas, segundo dados do Sofascore. Foram 75 lançamentos corretos, com uma taxa de acerto de 61,98%.

Hoje, no Rubro-Negro, Natan é o jogador da posição com a melhor marca, 65,8%, seguido por Rodrigo Caio, com 62,8%. Ambos aparecem no top 5 do fundamento no Brasileirão entre os zagueiros. Thiago Heleno, do Athletico Paranaense, é quem lidera o ranking, com 68,9%.

No passe mais curto, outro número de destaque. Bruno Viana acertou 89,1% dos 845 toques que tentou. Apenas Mbemba, do Porto, tem tido um aproveitamento superior, concluindo 89,8% de suas tentativas. Veja mais números de Bruno Viana::

BRUNO VIANA NO PORTUGUÊS 20/21- Dados Sofascore