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futebol

Reencontro e tabu: Corinthians quer vencer Grêmio para retomar moral

Alvinegro não vence o Tricolor gaúcho há mais de três anos em jogos oficiais. Clube aposta na lei do ex de Luan para vencer e retomar boa fase da volta da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 08:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians tem a dura missão de encarar o Grêmio, neste sábado (15), às 19h, na Arena do Grêmio. Para vencer, o Alvinegro precisa encaras um grande tabu diante do Tricolor gaúcho, mas conta com a famosa lei do ex para conseguir um bom resultado.
Os duelos recentes entre as duas equipes foram de muito equilíbrio, com poucos gols para cada lado. Mesmo com jogos bem disputados, o Timão não vence o adversário em partidas oficiais há três anos. A última vitória corintiana diante do Tricolor foi em 2017, com um gol de Jadson. Naquela ocasião, o Corinthians realizava um duelo direto na briga pela liderança logo na 10ª rodada do Brasileiro.
Desde o último triunfo do Corinthians, as equipes duelaram em mais cinco oportunidades, e o Alvinegro nunca mais venceu. Foram duas vitórias gremistas, ambas por 1 a 0, em 2018, e outros três empates, todos em 0 a 0. O primeiro no segundo turno de 2017, e os últimos dois no ano passado.
Porém, a famosa lei do ex pode ser um trunfo para o Corinthians. A equipe conta com o meia Luan, que venceu dois Campeonatos Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana e ser eleito o Rei da América em 2017 pela equipe gremista. Será a primeira vez que o camisa sete do Corinthians enfrentará seu ex-clube.
Apesar de estar em baixa com a torcida e ter começado o duelo contra o Atlético-MG no banco, o meia tem a confiança da comissão técnica para dar a volta por cima e engrenar. Já o Corinthians espera vencer o Tricolor para levantar a moral e a boa fase demonstrada nos jogos depois da parada por conta da pandemia de Covid-19.

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