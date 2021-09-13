Reencontro com Chamusca e decisão na base: saiba quais os jogos e onde assistir o Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A semana vai colocar o Botafogo dentro de campo nas três principais categorias, envolvendo profissional e base. Se o time principal vem em grande e com quatro vitórias seguidas na Série B do Brasileirão, a equipe sub-20 terá que reverter uma desvantagem no Campeonato Carioca da categoria.

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Na Série B, o Botafogo vai reencontrar Marcelo Chamusca, agora treinador do Náutico, no sábado. O profissional comandou o Alvinegro no começo da temporada mas saiu sem ter muita moral com a torcida, dando lugar a Enderson Moreira.

O sub-20 vive uma decisão. Após ter perdido o primeiro jogo, precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença para se classificar à decisão. O Rubro-Negro tem a vantagem do placar agregado em empate por ter feito uma melhor campanha na primeira fase.AGENDA DO BOTAFOGO NA SEMANA

QUINTA-FEIRA (16/09)Campeonato Carioca Sub-20 - SemifinalFlamengo x Botafogo - 10hLocal: GáveaOnde assistir: Fla TV*

SEXTA-FEIRA (17/09)Campeonato Carioca Sub-17Botafogo x Flamengo - 13hLocal: CEFAT

SÁBADO (18/09)Campeonato Brasileiro - Série BBotafogo x Náutico - 16h30Local: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Premiere