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futebol

Red Bull Bragantino inova com plataforma de 'fan engagement'

Em parceria com OutField e 2morrow Sports, time vai além do tradicional
programa de sócio torcedor e busca novas formas de engajamento
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 20:45

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 20:45

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O mercado da bola aprendeu este ano que nem só de estádios lotados vive o futebol. Uma prova disso é a nova iniciativa da Red Bull Bragantino que irá lançar até o fim do ano uma plataforma de fan engagement, uma ideia que vai muito além do tradicional programa de sócio torcedor. O projeto vem da parceria da OutField Consulting, uma consultoria focada nos negócios do esporte e do entretenimento, e da 2morrow Sports, empresa focada no desenvolvimento de programas de membership especialista em data science.
O objetivo é aumentar o engajamento que vai muito além do futebol e dos descontos e prioridades na compra de ingressos. “Vamos colocar no mercado um programa de membership que vai incluir experiências do mundo Red Bull, como aventuras radicais, acesso a eventos patrocinados pela marca”, conta Lucas de Paula, cofundador da OutField. Estas serão as diretrizes que o clube vai adotar, mostrando a força de ter uma empresa com um discurso sólido dentro da indústria esportiva nos últimos anos.
O programa vai abranger todos os fãs da marca, mas terá como foco central em seu lançamento a comunidade de Bragança Paulista, cidade onde nasceu o Bragantino e estão a maioria de seus torcedores, aumentando escopo e praça de atuação aos poucos. “Nosso planejamento é fazer com que o projeto abrace toda a jornada de consumo, com conteúdos, serviços e produtos exclusivos, ofertando experiências que vão além das rodadas do campeonato brasileiro. A princípio não descartamos nenhum evento ou atleta, mas os detalhes serão revelados na hora do lançamento”, conta de Paula. Para seguir essa linha de inovação, o clube quer iniciar uma nova gestão, com foco nos pontos de contato com o seu torcedor que vá muito além dos campos de futebol.A 2morrow Sports vem como o braço de tecnologia nesse projeto, entrando com a plataforma de sócio torcedor, BI e aplicativo. “Nossa proposta é utilizar a tecnologia como uma ferramenta de aproximação dos torcedores e brand lovers com o Red Bull Bragantino. E pra isso vamos utilizar todo nosso conhecimento e vivência de mercado para que esse programa possa ser, de fato, mais que um programa de sócio torcedor, e sim, uma experiência única” afirma Guilherme Camacho, co-fundador da 2morrow Sports.
Sobre a OutField
Fundada em 2016 pelos empreendedores Lucas de Paula e Pedro Oliveira, a OutField é uma consultoria focada nos negócios do esporte e do entretenimento. A empresa nasceu para que o esporte na América Latina, a começar pelo Brasil, alcance seu potencial e se aproxime da grandeza das indústrias americana e europeia, aproximando o mercado esportivo do entretenimento por meio da inovação. Com escritórios em São Paulo e em Nova York (EUA), a OutField tem em seu portfólio marcas, clubes e atletas, como New Balance, Wix, Flamengo e Anderson Silva, com os quais atua para criar novas oportunidades de marketing, investimento e negócios dentro do esporte.

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