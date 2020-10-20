Red Bull Bragantino inova com plataforma de 'fan engagement'

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O mercado da bola aprendeu este ano que nem só de estádios lotados vive o futebol. Uma prova disso é a nova iniciativa da Red Bull Bragantino que irá lançar até o fim do ano uma plataforma de fan engagement, uma ideia que vai muito além do tradicional programa de sócio torcedor. O projeto vem da parceria da OutField Consulting, uma consultoria focada nos negócios do esporte e do entretenimento, e da 2morrow Sports, empresa focada no desenvolvimento de programas de membership especialista em data science.

O objetivo é aumentar o engajamento que vai muito além do futebol e dos descontos e prioridades na compra de ingressos. “Vamos colocar no mercado um programa de membership que vai incluir experiências do mundo Red Bull, como aventuras radicais, acesso a eventos patrocinados pela marca”, conta Lucas de Paula, cofundador da OutField. Estas serão as diretrizes que o clube vai adotar, mostrando a força de ter uma empresa com um discurso sólido dentro da indústria esportiva nos últimos anos.

O programa vai abranger todos os fãs da marca, mas terá como foco central em seu lançamento a comunidade de Bragança Paulista, cidade onde nasceu o Bragantino e estão a maioria de seus torcedores, aumentando escopo e praça de atuação aos poucos. “Nosso planejamento é fazer com que o projeto abrace toda a jornada de consumo, com conteúdos, serviços e produtos exclusivos, ofertando experiências que vão além das rodadas do campeonato brasileiro. A princípio não descartamos nenhum evento ou atleta, mas os detalhes serão revelados na hora do lançamento”, conta de Paula. Para seguir essa linha de inovação, o clube quer iniciar uma nova gestão, com foco nos pontos de contato com o seu torcedor que vá muito além dos campos de futebol.A 2morrow Sports vem como o braço de tecnologia nesse projeto, entrando com a plataforma de sócio torcedor, BI e aplicativo. “Nossa proposta é utilizar a tecnologia como uma ferramenta de aproximação dos torcedores e brand lovers com o Red Bull Bragantino. E pra isso vamos utilizar todo nosso conhecimento e vivência de mercado para que esse programa possa ser, de fato, mais que um programa de sócio torcedor, e sim, uma experiência única” afirma Guilherme Camacho, co-fundador da 2morrow Sports.

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