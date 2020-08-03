Recuperado, Fred aproveita folga em futevôlei com Nino e Calegari

Crédito: Fred joga futevôlei com companheiros de Flu - Reprodução/ Instagram

Após ter se recuperado da cirurgia oftalmológica, Fred já voltou aos treinamentos e aproveitou a folga do Fluminense, nesta segunda-feira, em um futevôlei com dois companheiros de clube: Nino e Calegari. Ao lado também de seu preparador físico, Jefferson Souza, o atacante registrou o momento nas redes sociais.

- Como eu sou homem, não sou um rato, perdi para esses dois bundas sujas aí. Mas sem aquecer é duro, né? Mas também, jogando com o preparador físico animal. Meu filho, não é para correr só, não – brincou Fred após a derrota para os companheiros de clube.