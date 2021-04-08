Recordista no elenco atual, Arão planeja ampliar marca no Flamengo: 'Quero alcançar 500, 800 jogos'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Ninguém no elenco atual do Flamengo jogou mais pelo clube do que William Arão. Desde a chegada em 2016, o atleta entrou em campo 290 vezes com a camisa rubro-negra e não esconde o orgulho da história construída até o momento. Apesar disso, em entrevista aos canais ESPN, ele disse não estar satisfeito e revelou a ambição de escrever ainda mais capítulos no Fla.

+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparação- Acredito que ainda posso chegar ainda mais longe, tenho muitos títulos para conquistar com essa camisa. Hoje em dia é tão difícil você ver jogadores com carreiras longas em um clube e eu estou muito feliz, é um privilégio. Eu quero conquistar mais. São 290 jogos, mas eu quero alcançar 500, 800, o quanto for possível.

Para chegar na top-10 dos jogadores com mais jogos pelo Flamengo, Arão terá ainda que trilhar um longo caminho. O décimo nessa lista é Jadir, com 498 jogos. O primeiro é Junior, com 876. Confira o ranking no fim da matéria.

Willian Arão também comentou sobre a adaptação à nova posição dentro de campo. Volante de origem, o camisa 5 passou a atuar como zagueiro na reta final do Brasileirão 2020 e iniciou a nova temporada na mesma função, com boas atuações e agradando à torcida. Segundo ele, as dicas dos companheiros de equipe têm sido importantes para facilitar o processo.

- Quando o Rogério me colocou de zagueiro, me perguntou se eu sabia alguma coisa, alguma função e eu falei que claro, porque vejo meus companheiros treinarem, converso com eles. Quando eu tenho alguma dúvida, pergunto não só para os da zaga, mas para os atacantes também. Pergunto 'qual movimento que eu faço para te causar dificuldade?', então, se o Bruno Henrique me responde como eu posso dificultar ele, eu sei que vou fazer isso no atacante adversário.

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