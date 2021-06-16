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futebol

Recém-criado, clube da Mooca negocia promessa da base ao Corinthians

Cauã chega ao sub-15 do Timão após passagem pelo Ibrachina...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:28

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:28

Crédito: Lenita Rodrigues / Ibrachina FC
Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Ibrachina FC, clube localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, concretizou na última terça-feira mais uma negociação de uma de suas promessas da categoria de base para um gigante paulista. O clube que possui times nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, negociou o jovem atacante Cauã de apenas 14 anos com o Corinthians.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja qual era a situação de grandes nomes do atual Brasileirão há dez anos
Em janeiro deste ano o clube já havia negociado um de seus destaques com outra grande equipe do Brasil, o Palmeiras. O jovem Riquelme, 15 anos, assinou um contrato de três anos com o clube. Na ocasião, o Ibrachina tinha apenas cinco meses de funcionamento quando a negociação foi concretizada.
Filiado junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), o Ibrachina tem feito grandes investimentos nas categorias de base e tem se consolidado como um clube formador. As recentes negociações são atribuídas a ótimas parcerias a diversos fatores como a rápida captação de jogadores com potencial futuro. É o que explica Gilberto Tavares, diretor de futebol do clube.
- A rápida captação de jogadores, pelo André Lopes, que demonstram potencial, o trabalho em campo feito pelo Gilberto Sorriso (treinador) e Hugo Valsi e Ronaldo Cursino (preparadores físicos), com o ótimo relacionamento com o empresário Diogo Silva da WebSoccer e do Henrique Law e Tomas Law que são os donos do clube contribuem para o negócio - disse Tavares.

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