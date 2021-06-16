Recém-criado, clube da Mooca negocia promessa da base ao Corinthians

Crédito: Lenita Rodrigues / Ibrachina FC

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Ibrachina FC, clube localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, concretizou na última terça-feira mais uma negociação de uma de suas promessas da categoria de base para um gigante paulista. O clube que possui times nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, negociou o jovem atacante Cauã de apenas 14 anos com o Corinthians.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em janeiro deste ano o clube já havia negociado um de seus destaques com outra grande equipe do Brasil, o Palmeiras. O jovem Riquelme, 15 anos, assinou um contrato de três anos com o clube. Na ocasião, o Ibrachina tinha apenas cinco meses de funcionamento quando a negociação foi concretizada.

Filiado junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), o Ibrachina tem feito grandes investimentos nas categorias de base e tem se consolidado como um clube formador. As recentes negociações são atribuídas a ótimas parcerias a diversos fatores como a rápida captação de jogadores com potencial futuro. É o que explica Gilberto Tavares, diretor de futebol do clube.