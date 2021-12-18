Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Real Madrid x Cádiz: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Equipe merengue vive grande momento na La Liga com sete vitórias consecutivas e na liderança absoluta do torneio, enquanto rival luta para sair da zona da degola...
LanceNet

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 10:31

Líder absoluto da La Liga, o Real Madrid recebe o Cádiz neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe merengue vem de sete vitórias consecutivas na competição, enquanto o rival luta para sair da zona da degola.MANTER A IDENTIDADE- Não temos que mudar nossa identidade. O Cádiz pode não ter a qualidade de outros, mas está muito bem preparado, tem bom contra ataque e bola parada.Se tivermos que defender em nível baixo, faremos. Melhoramos muito nossa defesa e esse é um dos pontos mais importantes desta equipe - declarou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.
DESFALQUES DE PESOApesar da boa fase, o Real Madrid sofreu um duro golpe nesta semana ao diagnosticar sete casos de Covid-19 no elenco. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Modric, Marcelo, Rodrygo, Asensio, Lunin e Bale. Além disso, Davide Ancelotti, assistente técnico, também está isolado. Com isso, Hazard irá ganhar chance na equipe titular.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Cádiz
Data e horário: 19/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Camavinga; Hazard, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Dani Ceballos (machucados). Luka Modric, Rodrygo, Marcelo, Marco Asensio, Andriy Lunin e Gareth Bale (Covid-19)
CÁDIZ (Técnico: Álvaro Cervera)Ledesma; Akapo, Fali, Cala e Espino; Fernández, Jonsson e Alarcon; Alejo, Lozano e Arzamendia
Desfalques: Jose Mari, Jon Ander Garrido e Isaac Carcelen (machucado). Salvi Sanchez (suspenso)
Viu algum erro?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados