  • Real Madrid vence o Barcelona no 'El Clásico' e cola na liderança do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid vence o Barcelona no 'El Clásico' e cola na liderança do Campeonato Espanhol

Vitória por 2 a 1 do Real Madrid com polêmica nos minutos finais por suposto pênalti não marcado mexeu na tabela...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 17:53
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Neste sábado, Real Madrid e Barcelona disputaram o 'El Clasico' no Estádio Alfredo di Stéfano, na capital espanhola, Madrid. O confronto terminou com vitória merengue por 2 a 0, e os autores dos gols foram Karim Benzema e Toni Kroos.
Veja a tabela do EspanholABC DO REAL​No começo da partida, o Real Madrid começou muito bem, e criou jogadas de ataque, sendo efetivo aos 13 minutos. Federico Valverde foi muito bem na criação da jogada, e encontrou Lucas Vázquez na direita. O camisa 17 cruzou para Karim Benzema, que apresentou o alfabeto para o Barcelona com um gol de letra.
DESVIOS SALVADORES​O primeiro tempo não estava sendo bom para o Barcelona, que enfrentava dificuldades para atacar. Com os alas jogando em zonas altas do campo, o Real Madrid encontrava espaço para atacar na defesa do Barcelona. Dessa forma, Vini Jr foi driblar Mingueza e sofreu uma falta. Na cobrança, Toni Kroos contou com dois desvios para marcar o segundo da equipe merengue.
CANELA TAMBÉM VALE​Ainda que o Real Madrid estivesse superior na partida, o Barcelona passou a criar mais chances na segunda etapa. Aos 15 minutos do segundo tempo, Antoine Griezmann foi essencial na jogada que Alba achou a assistência para Mingueza empatar em um grande chute de canela.
POLÊMICAJá na casa dos 40 minutos dos segundo tempo, perto do final da partida deste sábado, uma polêmica tomou conta do jogo. Em jogada de ataque do Barcelona, o atacante Braithwaite teve o braço segurado por Mendy, e os jogadores do clube catalão pressionaram o árbitro, que nada marcou. Pouco depois, Casemiro foi expulso em outra jogada após receber o segundo amarelo.
SEQUÊNCIAO Real Madrid enfrenta, nesta quarta-feira, o Liverpool, às 16h (de Brasília) pela volta das quartas de final da Champions League. O Barcelona, por sua vez, entra em campo contra o Athletic Bilbao no próximo sábado, às 16:30h (de Brasília), pela final da Copa do Rei.

Tópicos Relacionados

barcelona real madrid
Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

