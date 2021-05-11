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futebol

Real Madrid perde Mendy na reta final do Campeonato Espanhol

Lateral esquerdo sofre com uma lesão e não irá atuar nas últimas três partidas da equipe merengue na temporada. Zidane também não conta com Sergio Ramos e Carvajal...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:28
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Real Madrid não irá contar com o lateral esquerdo Mendy para os três últimos jogos do Campeonato Espanhol. O atleta sofre com uma periostite tibial e, apesar de não ser um problema grave, terá que ficar de repouso por até três semanas.Com isso, o técnico Zidane perde mais uma opção para escalar a defensa merengue nesta reta final de La Liga. Além do francês, o clube também não conta com Carvajal e Sergio Ramos. Assim, Marcelo deve assumir a titularidade diante do Granada, Athletic Bilbao e Villarreal.
> Veja a tabela da La Liga
Além do brasileiro, Odriozola deve seguir atuando na ala direita, embora Lucas Vásquez já tenha aparecido improvisado na posição. Na zaga, o comandante deve escalar Militão e Nacho para o próximo confronto já que Varane também se recupera de um problema muscular.

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