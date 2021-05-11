Real Madrid perde Mendy na reta final do Campeonato Espanhol

O Real Madrid não irá contar com o lateral esquerdo Mendy para os três últimos jogos do Campeonato Espanhol. O atleta sofre com uma periostite tibial e, apesar de não ser um problema grave, terá que ficar de repouso por até três semanas.Com isso, o técnico Zidane perde mais uma opção para escalar a defensa merengue nesta reta final de La Liga. Além do francês, o clube também não conta com Carvajal e Sergio Ramos. Assim, Marcelo deve assumir a titularidade diante do Granada, Athletic Bilbao e Villarreal.