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Real Ariquemes-RO x Palmeiras: veja provável escalação do Verdão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam neste sábado, às 11h, em Diadema, pela competição de base. Alviverde busca segunda vitória na fase de grupos para encaminhar vaga no mata-mata...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 17:44

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:44

Depois de golear o Assu-RN por 6 a 1, na última quarta-feira, o Palmeiras volta a campo com desfalques, neste sábado, às 11h, para enfrentar o Real Ariquemes-RO pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será realizado novamente em Diadema, que é a sede do Grupo 28. Trata-se do primeiro confronto entre essas equipes na história.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
O Verdão terá três ausências importantes: Pedro Bicalho, que já havia sido baixa no primeiro jogo, além do zagueiro Lucas Freitas e do goleiro Mateus. Todos testaram positivo para Covid-19, estão assintomáticos e em isolamento.
Eles devem continuar fora de combate pelo menos até o término da fase de grupos, e podem voltar no mata-mata, caso a equipe palmeirense confirme a classificação. Isso pode acontecer já neste sábado, se vencer a sua partida e o Assu-RN não tiver uma vitória sobe o Água Santa no outro duelo da chave.
Os outros desfalques são: o zagueiro Michel e o atacante Daniel, que seguem se recuperando de lesão. Além do zagueiro Jhow, o meio-campista Bruno Menezes e o atacante Kevin, que estão sendo observados pela comissão técnica do profissional, que tem feito a pré-temporada na Academia de Futebol.
Com as baixas citadas, o goleiro Kaique e o zagueiro Talisca devem ser os escolhidos para entrarem no time titular. Pedro Lima, que substituiu Pedro Bicalho, deve continuar recebendo oportunidade no meio-campo.Aos 15 anos, o garoto Endrick, que marcou duas vezes na goleada da última quarta-feira, se tornou o jogador mais jovem a atuar e a balançar a rede pelo Alviverde em toda a história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O camisa 9 chegou ao Verdão em 2016 e já acumula a marca de 165 tentos em 169 partidas, sendo 66 deles em torneios oficiais organizados pela FPF ou pela CBF.
- Estou muito feliz por essa marca. Queria agradecer a Deus por estar vivendo tudo isso pelo Palmeiras. Estou focado em dar o meu melhor por essa camisa junto dos meus companheiros e espero dar muitas alegrias ao time - disse a Cria da Academia ao site oficial do clube.
Confira as informações da partida:
REAL ARIQUEMES-RO X PALMEIRAS
Local: Estádio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes, Diadema (SP)Data/Horário: 8/1/2022, às 11h (de Brasília)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Guilherme Holanda Moura Lima e Raphael de Albuquerque LimaOnde acompanhar: SporTV
PALMEIRASKaique; Gustavo Garcia, Naves, Talisca e Vanderlan; Fabinho, Pedro Lima e Jhonatan; Giovani, Endrick e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.
Pendurados: Lucas Freitas, Endrick e GiovaniDesfalques: Pedro Bicalho, Mateus e Lucas Freitas (Covid-19), Michel e Daniel (em recuperação), Jhow, Bruno Menezes e Kevin (treinando com o profissional)
Crédito: PalmeirasvoltaacamponestesábadopelasegundarodadadaCopinha(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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