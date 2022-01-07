Real Ariquemes-RO x Palmeiras: veja provável escalação do Verdão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Depois de golear o Assu-RN por 6 a 1, na última quarta-feira, o Palmeiras volta a campo com desfalques, neste sábado, às 11h, para enfrentar o Real Ariquemes-RO pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será realizado novamente em Diadema, que é a sede do Grupo 28. Trata-se do primeiro confronto entre essas equipes na história.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes

O Verdão terá três ausências importantes: Pedro Bicalho, que já havia sido baixa no primeiro jogo, além do zagueiro Lucas Freitas e do goleiro Mateus. Todos testaram positivo para Covid-19, estão assintomáticos e em isolamento.

Eles devem continuar fora de combate pelo menos até o término da fase de grupos, e podem voltar no mata-mata, caso a equipe palmeirense confirme a classificação. Isso pode acontecer já neste sábado, se vencer a sua partida e o Assu-RN não tiver uma vitória sobe o Água Santa no outro duelo da chave.

Os outros desfalques são: o zagueiro Michel e o atacante Daniel, que seguem se recuperando de lesão. Além do zagueiro Jhow, o meio-campista Bruno Menezes e o atacante Kevin, que estão sendo observados pela comissão técnica do profissional, que tem feito a pré-temporada na Academia de Futebol.

Com as baixas citadas, o goleiro Kaique e o zagueiro Talisca devem ser os escolhidos para entrarem no time titular. Pedro Lima, que substituiu Pedro Bicalho, deve continuar recebendo oportunidade no meio-campo.Aos 15 anos, o garoto Endrick, que marcou duas vezes na goleada da última quarta-feira, se tornou o jogador mais jovem a atuar e a balançar a rede pelo Alviverde em toda a história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O camisa 9 chegou ao Verdão em 2016 e já acumula a marca de 165 tentos em 169 partidas, sendo 66 deles em torneios oficiais organizados pela FPF ou pela CBF.

- Estou muito feliz por essa marca. Queria agradecer a Deus por estar vivendo tudo isso pelo Palmeiras. Estou focado em dar o meu melhor por essa camisa junto dos meus companheiros e espero dar muitas alegrias ao time - disse a Cria da Academia ao site oficial do clube.

Confira as informações da partida:

REAL ARIQUEMES-RO X PALMEIRAS

Local: Estádio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes, Diadema (SP)Data/Horário: 8/1/2022, às 11h (de Brasília)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Guilherme Holanda Moura Lima e Raphael de Albuquerque LimaOnde acompanhar: SporTV

PALMEIRASKaique; Gustavo Garcia, Naves, Talisca e Vanderlan; Fabinho, Pedro Lima e Jhonatan; Giovani, Endrick e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.

Pendurados: Lucas Freitas, Endrick e GiovaniDesfalques: Pedro Bicalho, Mateus e Lucas Freitas (Covid-19), Michel e Daniel (em recuperação), Jhow, Bruno Menezes e Kevin (treinando com o profissional)