Rayan Lucas celebra primeiro gol pelo sub-17 do Flamengo e projeta duelo com o Palmeiras pelo Brasileiro

Crédito: Divulgação/Flamengo

O dia 11 de novembro de 2020 jamais sairá da cabeça do jovem Rayan Lucas. Com apenas 15 anos, o volante já atua na equipe sub-17 do Flamengo e fez um dos gols do importante triunfo sobre o vitória por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos do Brasileiro da categoria.

Rayan, que chegou no clube em 2016, falou sobre a emoção de deixar sua marca pela primeira vez na competição em um jogo-chave para o Rubro-Negro.

- Foi um sentimento que não dá para explicar. Um momento único. Marcar um gol pelo Flamengo sempre é especial. Fico feliz em ter contribuído, mas sempre com os pés no chão e ciente que estou ainda em um momento de desenvolvimento - afirmou.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O Flamengo terá como adversário nas quartas de final o Palmeiras, equipe que terminou como líder do Grupo A na primeira fase. O jogo de ida, que acontece nesta quinta-feira, às 15h15, na Gávea, é encarado com naturalidade por Rayan.