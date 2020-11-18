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Rayan Lucas celebra primeiro gol pelo sub-17 do Flamengo e projeta duelo com o Palmeiras pelo Brasileiro

Jovem, de apenas 15 anos, anotou um dos gols do triunfo sobre o Vitória. Volante acredita em dois grandes jogos diante do Palmeiras pelas quartas de final do Brasileiro da categoria...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:10

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:10

Crédito: Divulgação/Flamengo
O dia 11 de novembro de 2020 jamais sairá da cabeça do jovem Rayan Lucas. Com apenas 15 anos, o volante já atua na equipe sub-17 do Flamengo e fez um dos gols do importante triunfo sobre o vitória por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos do Brasileiro da categoria.
Rayan, que chegou no clube em 2016, falou sobre a emoção de deixar sua marca pela primeira vez na competição em um jogo-chave para o Rubro-Negro.
- Foi um sentimento que não dá para explicar. Um momento único. Marcar um gol pelo Flamengo sempre é especial. Fico feliz em ter contribuído, mas sempre com os pés no chão e ciente que estou ainda em um momento de desenvolvimento - afirmou.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O Flamengo terá como adversário nas quartas de final o Palmeiras, equipe que terminou como líder do Grupo A na primeira fase. O jogo de ida, que acontece nesta quinta-feira, às 15h15, na Gávea, é encarado com naturalidade por Rayan.
- Serão dois jogos disputados. O Palmeiras terminou como uma das melhores campanhas na primeira fase e tem um time muito bom. Mas o Flamengo é um time de chegada e tenho certeza que nossa equipe está preparada para superar as fases decisivas e buscar o título - finalizou.

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