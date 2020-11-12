Raphael Veiga anota nono gol no ano e iguala melhor marca da carreira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Raphael Veiga vive fase de artilheiro com a camisa do Palmeiras. Com o gol marcado diante do Ceará, em confronto válido pela Copa do Brasil, o meio-campista chegou ao nono na temporada e igualou sua melhor marca na carreira.

A última vez que Veiga teve números tão expressivos foi há duas temporadas, em 2018, quando ainda defendia o Athletico-PR emprestado pelo Palmeiras.

Um dado que chama atenção é que é o meia levou 48 jogos para atingir os nove gols na equipe do Paraná. Na atual temporada, por sua vez, Raphael Veiga esteve em campo em apenas 31 oportunidades.O gol contra o Ceará, inclusive, é também o seu nono no Allianz, estádio no qual ele mais vezes marcou.

Vale destacar, ainda, que Fernando Prass é a maior vítima de Veiga em 2020, uma vez que ele foi à rede também no confronto entre as equipes pelo Brasileirão.

Além desses gols, o camisa 23 também marcou uma vez no Paulista e na Copa do Brasil, diante do Mirassol e Red Bull Bragantino, respectivamente e dois pela Libertadores - Bolívar e Tigre - além de mais três pelo Brasileiro - contra Athletico-PR, Grêmio e Atlético-MG.