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futebol

Raniel volta a treinar com elenco do Santos após cirurgias

Jogador trabalhou pela primeira vez com os companheiros na tarde desta segunda...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:54
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O treino do Santos desta segunda-feira (10) marcou o primeiro trabalho do novo treinador, Fernando Diniz. Após a saída do técnico Ariel Holan, o auxiliar Marcelo Fernandes ficou no comando do time até a chegada do novo comandante.Porém, outra grande notícia alegrou o ambiente santista. O atacante Raniel voltou aos treinos com os companheiros após mais de cinco meses afastado. Durante o tempo em que ficou fora, o jogador passou por duas cirurgias. A primeira, em março, foi submetido a "alongamento da musculatura posterior e retirada da fibrose que limitava os movimentos do tornozelo".
Em setembro de 2020, o jogador passou por uma drenagem de um hematoma na perna direita, em razão de uma trombose venosa profunda. Apesar da volta, o jogador ainda não tem ume previsão de retorno para as partidas oficiais.A última partida do camisa 12 foi contra o Olímpia, na Libertadores da temporada passada. Na ocasião, o jogador atual apenas 10 minutos e foi substituído na vitória por 3 a 2 contra o time paraguaio.

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