Raniel volta a treinar com elenco do Santos após cirurgias

O treino do Santos desta segunda-feira (10) marcou o primeiro trabalho do novo treinador, Fernando Diniz. Após a saída do técnico Ariel Holan, o auxiliar Marcelo Fernandes ficou no comando do time até a chegada do novo comandante.Porém, outra grande notícia alegrou o ambiente santista. O atacante Raniel voltou aos treinos com os companheiros após mais de cinco meses afastado. Durante o tempo em que ficou fora, o jogador passou por duas cirurgias. A primeira, em março, foi submetido a "alongamento da musculatura posterior e retirada da fibrose que limitava os movimentos do tornozelo".