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Ramón Díaz se despede do Botafogo: 'Quero voltar a treinar no Brasil um dia'

Argentino afirma que operação foi um sucesso, lamenta pela situação no Alvinegro não ter dado certo e ressalta admiração do futebol brasileiro...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 15:14
Crédito: Gabriel Baron/Botafogo
A passagem de Ramón Díaz pelo Botafogo durou 16 dias. Com um problema de saúde, o argentino nem chegou a comandar a equipe à beira do gramado. O Alvinegro, em situação dramática no Campeonato Brasileiro, alegou que "não podia mais esperar" pelo argentino.
Ramón Díaz se pronunciou sobre a saída do Alvinegro pelo Instagram. O treinador, que ainda se recupera de uma cirurgia em uma casa no Paraguai, lamentou que o episódio no Botafogo não deu certo.
- Deixo uma mensagem para todo mundo que me segue e se preocupa comigo. A operação foi um sucesso, terei alta 7 de dezembro. Também mandarei uma mensagem para todas as pessoas do Botafogo, os jogadores, os dirigentes... A coisa não saiu como queríamos, a verdade é que é um futebol que eu gosto e quero voltar a treinar no Brasil um dia. Estamos juntos - afirmou.

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