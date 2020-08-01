Rafinha comemora aniversário de estreia pelo Bayern: 'Memórias que estarão para sempre vivas em mim'

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No dia 1º de agosto de 2011, Rafinha iniciava a sua história pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Braunschweig. Pelo gigante europeu, o lateral atualmente no Flamengo, de 34 anos, acumulou 266 jogos e seis gols marcados, além de quase 20 títulos.

Nas oito temporadas em que vestiu a camisa do Bayern, Rafinha conquistou impressionantes 18 títulos. Foram: quatro Supercopas da Alemanha (2012, 2016, 2017 e 2018), sete Campeonatos Alemães (2012/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), uma Liga dos Campeões (2012/13), quatro Copas da Alemanha (2012/13, 2013/14, 2015/16 e 2018/19), uma Supercopa da Europa (2013) e um Mundial de Clubes (2013).