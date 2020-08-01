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Rafinha comemora aniversário de estreia pelo Bayern: 'Memórias que estarão para sempre vivas em mim'

Lateral atuou pelo clube alemão por oito temporadas, somando mais de 260 jogos. Neste dia 1º de agosto, completa nove anos de sua estreia pelos Bávaros  
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LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 16:48

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:48

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
No dia 1º de agosto de 2011, Rafinha iniciava a sua história pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Braunschweig. Pelo gigante europeu, o lateral atualmente no Flamengo, de 34 anos, acumulou 266 jogos e seis gols marcados, além de quase 20 títulos.
Nas oito temporadas em que vestiu a camisa do Bayern, Rafinha conquistou impressionantes 18 títulos. Foram: quatro Supercopas da Alemanha (2012, 2016, 2017 e 2018), sete Campeonatos Alemães (2012/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), uma Liga dos Campeões (2012/13), quatro Copas da Alemanha (2012/13, 2013/14, 2015/16 e 2018/19), uma Supercopa da Europa (2013) e um Mundial de Clubes (2013).
Ao comemorar o aniversário de estreia, o lateral-direito se diz relembrar com carinho os momentos vividos na Alemanha.

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