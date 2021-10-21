Rafael Navarro resolve, marca dois e Botafogo goleia o Brusque na Série B

A gelada noite do Rio de Janeiro foi incendiada. O Botafogo teve boa atuação e venceu o Brusque por 3 a 0 nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Rafael Navarro, duas vezes, e Marco Antônio deram os números do duelo.A vitória coloca o Botafogo em boa situação na classificação visando o acesso para a Série A da próxima temporada. O Alvinegro chegou a 55 pontos, é o vice-líder e abriu cinco de vantagem no G4. O Brusque, na 14ª posição, tem 35.
O Botafogo volta aos gramados na próxima terça-feira: um confronto direto contra o Goiás, na Serrinha, às 21h30. O Brusque terá um tempo menor de descanso: já volta a jogar neste domingo contra o Vila Nova, às 20h30, no Augusto Bauer.
NEM PRA LÁ, NEM PRA CÁOs primeiros minutos da peleja foram de pouca emoção para os dois lados. O Botafogo tentava chegar ao ataque por meio de passes pelo centro do campo, algo facilmente neutralizado pelo Brusque, que estava com a defesa em linha baixa justamente para evitar as triangulações alvinegras.
SANTO VAR...A postura do Botafogo mudou quando o time deixou de colocar o meio como foco e passou a atacar mais pelos lados do campo. O Alvinegro chegou a balançar as redes duas vezes em um curto intervalo: em dois cruzamentos de Warley, Rafael Navarro e Diego Gonçalves, respectivamente, colocaram para dentro, mas estavam em posições irregulares.
ESSE VALEU!Na terceira oportunidade, finalmente o Botafogo conseguiu comemorar. Após chute de Diego Gonçalves, a bola desviou na defesa e sobrou limpa para Rafael Navarro apenas deslocar o goleiro e marcar. O impedimento foi marcado, mas o gol foi validado após revisão do VAR. O Alvinegro conseguiu uma importante vantagem já na reta final do primeiro tempo.
RESOLVEUO segundo tempo teve um ritmo bem mais lento se comparado com a reta final da etapa inicial, mas o mesmo herói voltou para "salvar" o Alvinegro: em contra-ataque, Chay ligou Warley, que sofreu pênalti apenas disputa dentro da área. No pênalti, Rafael Navarro cobrou e dobrou a vantagem do Botafogo.
VIROU FESTA!A boa atuação do Botafogo foi confirmada nos minutos finais. Em jogada de Rafael Moura e Pedro Castro, o camisa 33 lançou Marco Antônio, que, sozinho, entrou e balançou as redes para dar números finais à partida. Festa do Botafogo na gelada noite do Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO 3 X 0 BRUSQUE
Data e horário: 20/10/2021, às 20h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Vanderson Antonio Zanotti (ES) e Katiuscia Berger Mendonça (ES)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Gramado: BomCartões amarelos: Carlinhos (BOT); Rodolfo e Filipe Soutto (BRU)Cartões vermelhos: Não houve.
Gols: Rafael Navarro (1-0, 43'/1ºT); Rafael Navarro (2-0, 30'/2ºT); Marco Antônio (3-0, 47'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Hugo (Carlinhos 35'/2ºT); Barreto, Pedro Castro; Warley (Marco Antônio 35'/2ºT), Chay (Matheus Frizzo 41'/2ºT), Diego Gonçalves (Ronald 41'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 44'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.