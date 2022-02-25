Quinteto, goleiros, centroavante... Veja cinco desafios que Vítor Pereira vai ter no Corinthians

O novo comandante do Corinthians, Vítor Pereira, desembarcará em São Paulo no próximo sábado (26), e muito possivelmente estará na Neo Química Arena no domingo para acompanhar o duelo contra o Red Bull Bragantino.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Com uma semana cheia de treinos para o seu primeiro jogo, no Morumbi, sábado (5), diante do São Paulo, o português de 53 anos vem para uma cultura nova no Parque São Jorge. Por isso, o LANCE! listou cinco desafios para o português no Timão.

Quinteto mágico

Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes. O Corinthians investiu pesado desde o segundo semestre do ano passado para contratar os cinco atletas, e não só a diretoria, como a torcida corintiana, esperam que os jogadores sejam os principais protagonistas da equipe.

Um dos principais desafios de Vítor Pereira será montar um esquema tático capaz de encaixar o quinteto e extrair o melhor de cada um individualmente.

Contra o São Bernardo, sob o comando do interino Fernando Lázaro, foi a primeira partida na qual os cinco iniciaram juntos. E por mais que o Bernô não tenha oferecido grandes ameaças ao Timão, foi possível notar como a equipe tende a ganhar coletivamente quando os cinco conseguem render.

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Idade elevada do elenco

Na vitória contra o São Bernardo, quiçá a melhor exibição do Alvinegro na temporada até agora, a média de idade da equipe titular superou os 30 anos.

Dentre os 20 clubes da Série A do Brasileirão de 2022, o Corinthians possui a 7ª maior média de idade, e será dever de Vítor Pereira gerir o elenco entre a reta final do Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O departamento médico já vem tomando cuidados especiais com os jogadores mais velhos do elenco. Renato Augusto e Willian já perderam jogos por controle de carga, enquanto Fagner e Gil foram poupados contra o Botafogo-SP.

Cássio ou Ivan no gol?

Para o início da temporada, a diretoria fez duas movimentações um tanto quanto contraditórias envolvendo os goleiros. Por um lado, estendeu o contrato de Cássio até o final de 2024, e semanas depois, anunciou a contratação do ex-goleiro da Ponte Preta, Ivan, com o mesmo tempo de contrato.

Cássio é um dos maiores ídolos do Timão, mas desde a última temporada vem acumulando cada vez mais falhas, e deixando a Fiel insatisfeita. Ivan passou pela seleção olímpica, mas jamais atuou em uma partida da Libertadores e possui pouca experiência em "jogos grandes".

Ainda não é possível determinar se Vítor irá promover um rodízio entre os dois, um definirá um goleiro titular para a equipe.

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Aproveitamento longe da Neo Química Arena

Um dos pontos de maior crítica da torcida corintiana com Sylvinho foi sobre o aproveitamento do treinador jogando longe da Neo Química Arena. Após a vitória contra o Grêmio pelo Brasileirão, em agosto, o Timão passou cinco meses sem vencer fora de casa.

Sylvinho voltou a vencer longe de seus domínios um jogo antes de ser demitido, contra o Santo André, na segunda rodada do Paulistão. Para conseguir ter êxito na temporada, Vítor Pereira terá que melhorar o desempenho do time quando sai de sua Arena.

Centroavante

Embora tenha contrato quatro jogadores, entre eles Paulinho, o grande foco da diretoria alvinegra no mercado é um centroavante de peso. Nomes como Cavani e Diego Costa foram muito especulados, mas as negociações não tiveram um final feliz, embora o ex-Galo não esteja totalmente descartado.

No início dessa temporada, Gustavo Mantuan foi o escolhido nos primeiros jogos, mas não agarrou a oportunidade. Jô, apesar de ter sido o artilheiro do clube em 2021, vem recebendo várias críticas e não é o nome ideal, até pelo seu momento físico.

Nas últimas partidas, Róger Guedes passou a atuar como um falso-nove, e o desempenho vem agradando, embora o jogador já tenha declarado que essa não é sua posição preferida.

Assim, com a possibilidade do Corinthians contratar outro centroavante cada vez menor, Vítor Pereira vai precisar ser certeiro na escolha do titular.