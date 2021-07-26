Quatro jogadores do Vasco e Lisca são escolhidos para a seleção da galera da 14ª rodada da Série B

Crédito: Vasco goleou o Guarani por 4 a 1 pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (Vitor Brügger/Vasco

Na noite de estreia do técnico Lisca, o Vasco derrotou o Guarani por 4 a 1 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Vanderlei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e o próprio Lisca foram escolhidos para a seleção da galera na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Apesar da goleada, depois de abrir o placar, o Gigante da Colina tomou alguns sustos. O Guarani levou perigo, mas o goleiro Vanderlei se destacou com boas defesas e uma atuação segura. Além dele, Marquinhos Gabriel voltou a estufar a rede, pelo segundo jogo consecutivo. Vale lembrar que ele marcou contra o CSA, no dia de seu aniversário, na quarta.

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Para completar os integrantes do Vasco na seleção da 14ª rodada, dois jogadores que mostraram superação e voltaram a ter bom rendimento em campo. O volante Bruno Gomes, que destacou depois de ter sido expulso duas vezes seguidas (contra Cruzeiro e Goiás), e o atacante Léo Jabá. O camisa 7 atuou em 90 minutos pela primeira vez na carreira depois de dois anos (ele teve uma séria lesão quando defendia o PAOK, da Grécia).

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Em sua estreia, Lisca mudou a forma do Cruz-Maltino jogar, e a equipe foi mais letal e vibrante em campo. Com pouco tempo de trabalho, a estreia foi a melhor possível, mas o time tem um longo percurso pela frente para entrar no G4 e garantir no final do ano a volta à elite do futebol brasileiro. Pelo resultado e atuação, Lisca foi escolhido como o treinador da rodada.