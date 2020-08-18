Puma divulga teaser de nova camisa e indica retorno do verde limão

A Puma divulgou nesta terça-feira (18) trecho do vídeo da campanha do terceiro uniforme do Palmeiras, que será lançado nesta semana, próximo do aniversário de 106 anos, comemorado no próximo dia 26. placeholderUm teaser nas redes sociais da marca indica o retorno da camisa verde limão. Com o tema de "Não é que a história se repete. A história se renova", a fornecedora de material esportivo alemã retoma a cor que fez sucesso na década passada.