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futebol

Puma divulga teaser de nova camisa e indica retorno do verde limão

Terceiro uniforme será lançado nesta semana para comemorar os 106 anos do Palmeiras e vídeo com o gancho de 'Não é que a história se repete. A história se renova' é publicado...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 18:15

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:15

Crédito: Palmeiras terá terceira camisa lançada em breve(Reprodução
A Puma divulgou nesta terça-feira (18) trecho do vídeo da campanha do terceiro uniforme do Palmeiras, que será lançado nesta semana, próximo do aniversário de 106 anos, comemorado no próximo dia 26. placeholderUm teaser nas redes sociais da marca indica o retorno da camisa verde limão. Com o tema de "Não é que a história se repete. A história se renova", a fornecedora de material esportivo alemã retoma a cor que fez sucesso na década passada.
A terceira camisa deve ser usada no clássico contra o Santos, domingo que vem no estádio do Morumbi pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

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