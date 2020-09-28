Puig entra na mira do Porto e pode deixar o Barcelona por empréstimo

O jovem Riqui Puig, do Barcelona, entrou na mira do Porto, atual campeão português. Segundo informações do jornal lusitano "Record", os Dragões tentarão o empréstimo do atleta de 21 anos antes do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 5 de outubro. Após a conquista do Troféu Joan Gamper, no último dia 19, o técnico blaugrana, Ronald Koeman, afirmou que alguns jogadores da base não teriam muitos minutos na temporada e que um empréstimo seria benéfico. Entre eles, o holandês incluiu Puig.