Puig entra na mira do Porto e pode deixar o Barcelona por empréstimo

O jovem Riqui Puig, do Barcelona, entrou na mira do Porto, atual campeão português. Segundo informações do jornal lusitano "Record", os Dragões tentarão o empréstimo do atleta de 21 anos antes do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 5 de outubro. Após a conquista do Troféu Joan Gamper, no último dia 19, o técnico blaugrana, Ronald Koeman, afirmou que alguns jogadores da base não teriam muitos minutos na temporada e que um empréstimo seria benéfico. Entre eles, o holandês incluiu Puig.
No entanto, dias depois da declaração do comandante culé, Puig afirmou que tem o desejo de continuar no Barcelona e quer lutar por seu espaço, mesmo sabendo que será difícil. Na goleada do Barça sobre o Villarreal no último domingo, Puig foi opção no banco de reservas.
Em Portugal, o técnico Sergio Conceição, que comanda a equipe azul e branca, acredita que a chegada de Puig seria interessante visando a temporada e a Liga dos Campeões, que o Porto disputará a fase de grupos.