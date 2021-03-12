PSG está confiante na contratação de Lionel Messi, diz jornalista

Crédito: (Reprodução/Instagram @k.mbappe

Segundo o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, o Paris Saint-Germain está pronto para oferecer uma forte proposta para tirar Lionel Messi do Barcelona. A equipe francesa acredita que o seu projeto esportivo se alinha com a proposta salarial, e deve conseguir a contratação do craque argentino.

Veja a tabela do FrancêsNesta sexta-feira, a informação do jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, mostrou mais um passo do Paris Saint-Germain na 'novela Messi'. A equipe francesa acredita ter um projeto muito bem estruturado para contratar o jogador.

Segundo o jornalista, a diretoria técnica do Paris Saint-Germain estaria 'muito confiante', e acredita ter um plano esportivo que garantiria títulos para Messi, até mesmo de Champions League. Além disso, o time francês conta com uma ótima proposta financeira, que superaria o que o Barcelona pode oferecer em meio à crise existente no clube.

Os jogadores do Paris Saint-Germain, após a classificação na Champions League na última quarta-feira contra o Barcelona de Messi, comemoravam no vestiário e, segundo o jornalista brasileiro, também celebravam o fato de ter o argentino como rival pela última vez.