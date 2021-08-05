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PSG, City, Chelsea? Veja os possíveis destinos após a saída de Messi do Barcelona

Astro argentino deixou o clube catalão e pode assinar com um gigante europeu nesta janela de transferências...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 16:04
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Barcelona definiu, nesta quinta-feira, a saída de Lionel Messi do clube. Com a saída do argentino da equipe blaugrana, gigantes europeus buscam assinar com Messi. Livre no mercado, o jogador movimenta novamente a janela de transferências.
+ Veja a tabela do EspanholCom a definição da situação de Messi no Barcelona, o mercado de transferências europeu se movimenta com base no 'Messicentrismo', ou seja, tem o argentino como base para especulação e negociação de jogadores nesta temporada.
Em Paris, Leo Messi seria treinado pelo argentino Mauricio Pochettino, e reencontraria alguns de seus amigos. Neymar, principal estrela do PSG, fez história no Barcelona com Messi e, na Seleção Argentina, Di María e Paredes conquistaram a Copa América com o craque. Recentemente, os três jogadores do Paris Saint-Germain e Verratti foram vistos com o ex-Barça em foto.
Nesta janela de transferências, o Paris Saint-Germain tratou de reforçar um setor que foi alvo de críticas: a defesa. Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão, foi contratado pela lateral-direita, e Sergio Ramos chegou para a zaga. Além deles, o goleiro Gianluigi Donnarumma assinou com o PSG após fazer ótima uma Eurocopa. Gigi Wijnaldum, meio-campista ex-Liverpool, quase deixou o Liverpool para acertar com o Barcelona, mas fechou com os franceses.
Enfrentando uma forte concorrência com o Paris Saint-Germain, o Manchester City parecia ter ficado para trás na situação de tentar assinar com Messi. Com a saída do argentino do Barça, a equipe inglesa pode aparecer na frente do PSG após os franceses gastarem com muitas transferências e altos salários nesta janela.
Ao bater o Manchester City na última final da Champions League, o Chelsea mostrou que tem poder não só financeiro para poder assinar com Messi. A equipe inglesa pode oferecer um cenário positivo e regado de conquistas para o jogador.
Na Inter de Milão, Messi encontraria Lautaro Martínez, atacante titular da Seleção Argentina, e Arturo Vidal e Alexis Sánchez, seus ex-companheiros de Barcelona, formando um ambiente que deixaria o jogador confortável, assim como no PSG.
- Sim, eu sempre disse isso, não é? É o sonho de um menino, poder jogar com a camisa de Newell's. Mas, ei, eu não sei se posso fazer isso acontecer. Isso não acontece por conta própria. Tenho três filhos - disse Messi, quando perguntado sobre jogar na equipe argentina.

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