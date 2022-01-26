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futebol

Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

Além de Romelu Lukaku, que questionou publicamente o alemão, outros jogadores do setor ofensivo também estão infelizes e cogitam deixar os Blues ao fim da temporada...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 08:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 08:39
Uma parte do elenco do Chelsea está insatisfeita com o técnico Thomas Tuchel, revelou o "The Athletic". Diversos atletas do setor ofensivo estão insatisfeitos com o tratamento recebido do alemão e consideram seriamente deixar os Blues em um futuro próximo.Além de Romelu Lukaku, que já questionou o comandante do Chelsea publicamente, outros nomes não estão satisfeitos com as constantes repreensões do comandante na beira do gramado e com as duras palavras ditas após erros.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
Segundo as fontes ouvidas pelas reportagens, as frustrações de Thomas Tuchel tiveram um impacto negativo no elenco. Diversos jogadores estão menos propensos a assumir oportunidades com riscos maiores ou para usar seus instintos.
Os jogadores de ataque também sentem que as constantes mudanças nas escalações no setor ofensivo dificulta a criação de uma conexão e uma química entre os atletas nas partidas. Com isso, o Chelsea, que até 2021 disputava o título da Premier League, caiu de rendimento e ocupa hoje o 3º lugar.
Crédito: JogadoresdoChelseaestãoinsatisfeitoscomThomasTuchel(OLISCARFF/AFP

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