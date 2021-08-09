Próximo adversário do Vasco, Vila Nova faz e leva poucos gols, desarma pouco, mas é visitante perigoso

Crédito: Vila Nova tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro (Divulgação/Douglas Monteiro/Vila Nova

O Vila Nova que será o adversário do Vasco nesta terça-feira está mais perto do Z4 do que do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Wagner Lopes foi demitido há seis semanas e Higo Magalhães, da comissão permanente, vem comandando a equipe desde então. A equipe goiana tem a irregularidade como marca, acumula números pouco expressivos, mas costuma ser um visitante perigoso.O ataque tem sido um dos piores da Série B. São os mesmos 11 gols marcados que o Vitória, último adversário do Cruz-Maltino, tinha. Por outro lado, a defesa, com 13 gols sofridos - menos de um por jogo -, está entre as melhores da competição.

O Vila é bastante irregular nos resultados. Dificilmente tem sequência, seja de vitórias, empates ou derrotas. Cabe ao Vasco ficar atento pois o último jogo foi 2 a 0 para o Sampaio Correa.

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A equipe de Higo Magalhães está no meio de tabela na maioria dos fundamentos. Um destaque, porém, é a marcação, normalmente pouco eficiente. São 178 desarmes na competição, média de 11,13 por jogo, uma das piores. São poucas abordagens. O time tem figurado também entre os que menos cometem faltas. Nos 16 jogos até aqui, média de 14,94. Os números são do Footstats.