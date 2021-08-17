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Próximo adversário do Vasco, Londrina tem mostrado poucas virtudes na Série B. Entenda

Cruz-Maltino fecha o primeiro turno da Série B contra um time que fica com a bola, mas faz poucos gols. Time é um dos mais faltosos e advertidos da competição...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 12:00
Crédito: Gustavo Oliveira/Londrina EC
Se o Vasco vai entrar em campo nesta quarta-feira tentando se aproximar ou entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina está do outro lado da tabela. Primeiro na zona de rebaixamento, o time paranaense está a dois pontos da primeira equipe fora do Z4. E tem características de jogo pouco impressionantes para tentar pontuar em São Januário.Surpresa seria, na verdade, se o quarto pior time da competição tivesse muitas qualidades. O Cruz-Maltino vai receber o terceiro pior ataque, com 12 gols marcados nos 18 jogos até aqui. O Tubarão é também o terceiro mais faltoso: são 352 faltas no total, média de 19,56 por partida.
É natural, portanto, que o Londrina receba muitos cartões amarelos. Foram 51 até o momento. Só que não se deve aguardar uma expulsão do time de Márcio Fernandes. Somente uma vez nesta Série B alguém da equipe viu um cartão vermelho. O Vasco, por exemplo, viu quatro.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Londrina possui um elenco jovem: somente três jogadores têm 30 anos ou mais. E é o terceiro time com a maior média de posse de bola por jogo. Mesmo que pouco produza. Não é o time mais impressionante ofensivamente, como citado no segundo parágrafo, só que ocupa o 12º lugar em gols sofridos. Longe de ser dos piores.
Com tudo isso, é quase obrigação do Vasco se impor e vencer, em casa, um time que, longe do Estádio do Café, pouco fez. Perdeu três jogos, empatou quatro e ganhou somente uma vez nesta Segunda Divisão. A maioria dos números acima são do Footstats.

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