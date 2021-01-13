Protesto na Ponte Preta! Veja por qual razão os atletas da Macaca não treinaram na quarta-feira

Crédito: Atletas da Ponte Preta não treinaram na quarta-feira (13 (Divulgação/Ponte Preta)

A manhã da Ponte Preta foi marcada por protesto dos jogadores. Isso porque, nessa quarta-feira (13), os jogadores da Macaca se reuniram no estacionamento do CT Jardim Eulina e decidiram que não iriam treinar. A informação foi primeiramente publicada pelo GE.

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A motivação dos atletas se deve pelo fato do clube estar devendo três meses de direito de imagem, férias, décimo terceiro, além de premiações atrasadas e nove de dez parcelas do acordo firmado durante a paralisação pela redução dos vencimentos. O salário (CLT) do mês de dezembro, previsto para o dia 11 (segunda-feira), também ainda não quitado.

Os jogadores se encontraram no estacionamento do CT e apresentaram uma nova proposta de acordo para a diretoria, levada pelo grupo ao técnico Fábio Moreno e ao executivo de futebol, Alex Brasil.

Sem uniforme de treino, os atletas chegaram a entrar no CT, conversaram com os dois e foram embora.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIROO presidente Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, concedeu entrevista no CT e explicou o lado do clube:

- Não consideramos que estamos diante de uma greve, de uma rebelião ou de um motim. De forma legítima, os atletas estão buscando a melhor forma de encontrar uma solução do passivo trabalhista que temos com atletas e funcionários. Estamos fazendo todos os esforços para resolver. Durante todo o ano de 2020, a Ponte pagou rigorosamente em dia, e até antecipado, os salários da CLT. Foi a primeira vez em 12 meses que estamos com atraso de quatro dias no salário da CLT. Quero focar na solução, tem toda uma mobilização, um esforço. Hoje os jogadores apresentaram uma proposta para tentar construir um acordo. É em torno disso que vamos buscar uma resolução o mais rápido possível, porque a rodada de ontem manteve as chances de acesso, ainda que remotas. Temos um jogo que novamente pode ser decisivo contra o Náutico. O campo está oferecendo essa oportunidade de novo. Precisamos convencer os jogadores disso e, fora das quatro linhas, cabe à diretoria a responsabilidade de buscar a solução o mais rápido possível. Não estamos de braços cruzados fingindo que o problema não existe. - afirmou o mandatário.

Tiãozinho também comentou sobre a proposta feita pelos jogadores nesta quarta:

- O que eles estão pleiteando é o salário de dezembro, o décimo terceiro e querem mais um valor de imagem. Agora com a proposta na mesa é em torno dela que vamos construir um acordo. Considero que foi uma reunião positiva que eles fizeram hoje. - disse o presidente.