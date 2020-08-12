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futebol

Protagonista no Brasileiro, Bruno Henrique projeta Verdão forte

Campeão em 2018 e capitão na campanha do deca, volante é um dos principais artilheiros do Palmeiras na competição na era dos pontos corridos e estreia nesta quarta contra o Flu...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 18:49

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:49

Crédito: Bruno Henrique se prepara para mais uma edição do Campeonato Brasileiro (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras estreia logo mais no Campeonato Brasileiro e Bruno Henrique é um dos protagonistas da equipe quando o assunto é a competição nacional. Responsável por levantar o troféu há dois anos, o volante acredita em um Verdão forte para mais uma edição do Brasileirão.
- O Palmeiras sempre entra em todas as competições para ser campeão. Ficamos muito felizes com a conquista do estadual, mas agora já estamos focados em começar bem mais um Brasileirão, que, para mim, é um dos torneios mais difíceis e equilibrados do mundo. Nos últimos anos, sempre estivemos brigando pelas primeiras posições, o que mostra a qualidade do nosso elenco. Neste ano, tenho certeza de que não será diferente. Respeitamos todos os nossos rivais, mas iremos em busca do título mais uma vez - afirmou.
Com 82 jogos pelo Palmeiras no Brasileiro e 21 gols marcados, Bruno é o vice-artilheiro do clube na era dos pontos corridos ao lado de Willian e Deyverson. Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Catar, aparece no topo da lista com 41 bolas na rede.
No total, Bruno Henrique soma 159 partidas e 28 tentos com a camisa palmeirense desde a chegada ao clube, em 2017.

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