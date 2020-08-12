Protagonista no Brasileiro, Bruno Henrique projeta Verdão forte

O Palmeiras estreia logo mais no Campeonato Brasileiro e Bruno Henrique é um dos protagonistas da equipe quando o assunto é a competição nacional. Responsável por levantar o troféu há dois anos, o volante acredita em um Verdão forte para mais uma edição do Brasileirão.

- O Palmeiras sempre entra em todas as competições para ser campeão. Ficamos muito felizes com a conquista do estadual, mas agora já estamos focados em começar bem mais um Brasileirão, que, para mim, é um dos torneios mais difíceis e equilibrados do mundo. Nos últimos anos, sempre estivemos brigando pelas primeiras posições, o que mostra a qualidade do nosso elenco. Neste ano, tenho certeza de que não será diferente. Respeitamos todos os nossos rivais, mas iremos em busca do título mais uma vez - afirmou.