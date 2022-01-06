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Proposta pelo meio-campista Flávio é feita por parte do Internacional

Oferta para o Trabzonspor-TUR, atual clube do jogador brasileiro, foi em regime de empréstimo ...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 09:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 09:30

Além de estar em negociações para a chegada do meio-campista Liziero, do São Paulo, o Internacional se movimenta no mercado de transferências buscando opções para o setor também fora do Brasil como é o caso de Flávio. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 25 anos de idade com passagens no Brasil por Vitória, Ferroviária, Santo André e Bahia que está atualmente defendendo a equipe do Giresunspor-TUR, mas tem seus direitos ligados a outro clube da Turquia, o Trabzonspor, recebeu uma proposta oficial do Colorado. A informação foi confirmada pelo Futebol Latino/LANCE!
A oferta feita pelo Inter ao clube turco seria em regime de empréstimo com duração de um ano e meio, ou seja, com validade até o meio de 2023. Não há maiores detalhes se existiriam termos especificados sobre uma possível divisão de vencimentos ou mesmo a existência da opção (ou obrigação) de compra ao término do acordo oferecido.
Por parte do atleta e de seu representante, a ideia de retornar ao país para defender um clube do porte do Internacional agrada bastante. Com isso, agora as tratativas entraram no aspecto financeiro.
Na atual temporada, disputando o Campeonato Turco e a Taça da Turquia, Flávio fez 19 jogos onde, apesar de atuar mais recuado, deu uma assistência.
Crédito: AtletapassoupeloBahiaantesdeirparaaEuropa(Divulgação/Trabzonspor

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