Proposta pelo meio-campista Flávio é feita por parte do Internacional

Além de estar em negociações para a chegada do meio-campista Liziero, do São Paulo, o Internacional se movimenta no mercado de transferências buscando opções para o setor também fora do Brasil como é o caso de Flávio. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador de 25 anos de idade com passagens no Brasil por Vitória, Ferroviária, Santo André e Bahia que está atualmente defendendo a equipe do Giresunspor-TUR, mas tem seus direitos ligados a outro clube da Turquia, o Trabzonspor, recebeu uma proposta oficial do Colorado. A informação foi confirmada pelo Futebol Latino/LANCE!

A oferta feita pelo Inter ao clube turco seria em regime de empréstimo com duração de um ano e meio, ou seja, com validade até o meio de 2023. Não há maiores detalhes se existiriam termos especificados sobre uma possível divisão de vencimentos ou mesmo a existência da opção (ou obrigação) de compra ao término do acordo oferecido.

Por parte do atleta e de seu representante, a ideia de retornar ao país para defender um clube do porte do Internacional agrada bastante. Com isso, agora as tratativas entraram no aspecto financeiro.

Na atual temporada, disputando o Campeonato Turco e a Taça da Turquia, Flávio fez 19 jogos onde, apesar de atuar mais recuado, deu uma assistência.