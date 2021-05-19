Promessa do Santos supera drama pessoal e volta aos treinos no clube

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Promessa da base do Santos, o lateral-esquerdo Pedro Scaramussa superou um drama pessoal nos últimos dois meses, mas já está liberado para voltar aos treinos no CT Rei Pelé.

O jogador foi afastado do clube no dia 3 de março, poucos dias após ser promovido ao time profissional, para tratar de uma lesão de grau 2 na coxa e, no mesmo período, foi diagnosticado com tuberculose, uma doença infectocontagiosa que ataca geralmente os pulmões e ainda hoje é uma das 10 principais causas de mortes no mundo.A lesão e a doença adiaram a chance do garoto estrear como profissional. O lateral foi promovido ao profissional com mais cinco Meninos da Vila no início da temporada para a estreia do Campeonato Paulista em meio aos desfalques e também está entre os inscritos na Copa Libertadores.

Em conversa com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Pedro Scaramussa falou sobre o drama e a superação que passou. O jogador segue fazendo exercícios específicos para pegar condicionamento e deve integrar a equipe Sub-23, mas quer ganhar espaço no elenco profissional.

- A história da minha lesão na coxa parece não ter fim, mas é só me dizer que algo é impossível que preciso provar o contrário... Tudo começou no treino, quando lesionei a coxa dois dias antes do jogo contra São Paulo no Morumbi, inclusive Santos ganhou de 1x0. Tratei a lesão e voltei para o campo, mas senti um incômodo no mesmo lugar, então continuei tratando e, quando eu estava pronto para voltar novamente, me apresentei no profissional que o ex-treinador do clube, Ariel Holan, iria avaliar alguns atletas. Durante um treino, um dia antes do jogo do Paulista contra a Ferroviária, senti novamente a dor no mesmo lugar e, pela terceira vez, continuei o tratamento. Tive uma lesão na coxa que persistiu em voltar três vezes, mas agora, graças a Deus e aos médicos do clube estou recuperado e a lesão está cicatrizada - afirmou o lateral-esquerdo.

- Em paralelo a recuperação da lesão, fui diagnosticado com tuberculose e graças aos recursos e agilidade do tratamento, estou curado. Não imagino passar por tudo isso sem o amparo emocional que tive de todas as pessoas que me deram força para continuar, em especial minha namorada e minha família, que me deram todo o suporte possível. Minha meta agora é recuperar esse tempo trabalhando mais motivado e com os olhos lá na frente, na minha estreia jogando no elenco profissional dos Santos - concluiu o garoto.

A lateral-esquerda é a posição mais carente no Santos hoje. Felipe Jonatan é o titular absoluto e Wagner Leonardo estava sendo improvisado na posição quando o camisa 3 era substituído, mas foi emprestado para o Náutico. Jhonnatan também foi um dos garotos que subiu para treinar com o elenco profissional e fazer parte do laboratório santista no Paulista.