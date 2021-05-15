Promessa do Santos, atacante Moraes brilha em classificação do Maringá

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo

Com dois gols e duas assistências, o atacante Moraes foi um dos destaques do Maringá na vitória por 9 a 1 sobre o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, na última rodada do Campeonato Paranaense. Além de ajudar seus companheiros a avançarem às quartas de final da competição, o atacante emprestado pelo Santos anotou seus primeiros tentos como jogador profissional, ambos na segunda etapa do confronto.- Uma felicidade sem tamanho. São os gols mais importantes até agora na minha carreira. Só Deus, minha família, meus amigos de verdade e meus empresários sabem o tanto que batalhei para chegar até aqui. Dedico estesdois tentos à minha mãe que está lá no céu, ela sempre sonhou com isso e tenho certeza que ela está orgulhosa lá de cima - disse Moraes.

Cedido pelo Santos até o fim da atual edição do estadual, Moraes ficou quase dois anos sem atuar pela equipe da Baixada Santista por conta de duas lesões no joelho, em meados de 2015 e 2016. A contusão prejudicou o atleta noSub-17 e Sub-20 do clube, além de interferir em convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2019, ele sofreu a terceira cirurgia no joelho. Segundo o atacante, foram estes momentos difíceis que o deram forças para seguir sua carreira no futebol.

- Graças a Deus, hoje não sinto mais nada. As lesões foram para eu amadurecer, dar valor às coisas mais simples no futebol, me tornar um homem dedicado e um atleta disciplinado. Está sendo uma experiência inexplicávelestar aqui no Maringá, me receberam de braços abertos. Espero poder seguir ajudando o clube nesta reta final de competição - afirmou o atleta.Moraes volta a campo na próxima segunda-feira (17), às 14h, no Estádio Willie Davids, para enfrentar o FC Cascavel, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O confronto da volta está marcado para quarta-feira (19), na casa de seu adversário.