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futebol

Promessa do Santos, atacante Moraes brilha em classificação do Maringá

Jogador está emprestado ao clube paranaense até o final do Campeonato Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 19:00

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 19:00

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo
Com dois gols e duas assistências, o atacante Moraes foi um dos destaques do Maringá na vitória por 9 a 1 sobre o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, na última rodada do Campeonato Paranaense. Além de ajudar seus companheiros a avançarem às quartas de final da competição, o atacante emprestado pelo Santos anotou seus primeiros tentos como jogador profissional, ambos na segunda etapa do confronto.- Uma felicidade sem tamanho. São os gols mais importantes até agora na minha carreira. Só Deus, minha família, meus amigos de verdade e meus empresários sabem o tanto que batalhei para chegar até aqui. Dedico estesdois tentos à minha mãe que está lá no céu, ela sempre sonhou com isso e tenho certeza que ela está orgulhosa lá de cima - disse Moraes.
Cedido pelo Santos até o fim da atual edição do estadual, Moraes ficou quase dois anos sem atuar pela equipe da Baixada Santista por conta de duas lesões no joelho, em meados de 2015 e 2016. A contusão prejudicou o atleta noSub-17 e Sub-20 do clube, além de interferir em convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2019, ele sofreu a terceira cirurgia no joelho. Segundo o atacante, foram estes momentos difíceis que o deram forças para seguir sua carreira no futebol.
- Graças a Deus, hoje não sinto mais nada. As lesões foram para eu amadurecer, dar valor às coisas mais simples no futebol, me tornar um homem dedicado e um atleta disciplinado. Está sendo uma experiência inexplicávelestar aqui no Maringá, me receberam de braços abertos. Espero poder seguir ajudando o clube nesta reta final de competição - afirmou o atleta.Moraes volta a campo na próxima segunda-feira (17), às 14h, no Estádio Willie Davids, para enfrentar o FC Cascavel, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O confronto da volta está marcado para quarta-feira (19), na casa de seu adversário.
Após chegar ao Santos em 2014, Moraes passou a atuar pelo Sub-13 do clube. Ao longo de sua trajetória no Peixe, o atacante marcou 78 gols em 62 jogos, incluindo todas as categorias. Em sua passagem pela base da equipe daBaixada Santista, o atleta conquistou Campeonato Paulista Sub-11 e Copa do Brasil Sub-15.

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